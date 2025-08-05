货币 / BJRI
BJRI: BJ's Restaurants Inc
30.15 USD 0.03 (0.10%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BJRI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点29.91和高点30.49进行交易。
关注BJ's Restaurants Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJRI新闻
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Zacks.com featured highlights include BJ's Restaurants, KT, Global Ship Lease, AZZ and HighPeak Energy
- Tap These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratio
- BJ’s餐厅在派博桑德勒会议上分享战略基础
- BJ’s Restaurants at Piper Sandler Conference: Strategic Foundations
- Here is Why Growth Investors Should Buy BJ's Restaurants (BJRI) Now
- Is BJ's Restaurants (BJRI) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why You Should Consider Investing in BJRI Stock Right Now
- Best Growth Stocks to Buy for August 29th
- BJ’s Restaurants Might Become More Efficient Than Analysts Expect (NASDAQ:BJRI)
- Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) is a Solid Choice
- BJRI or BROS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is BJ's Restaurants (BJRI) a Great Value Stock Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Cheesecake Factory, Cracker Barrel Old Country Store and BJ's Restaurants
- 3 Restaurant Stocks That Keep Soaring Despite Industry Challenges
- Zacks.com featured highlights include Astrana Health, BJ's Restaurants, KT Corporation and Global Ship Lease
- Pick These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratios
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- McDonald's Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Stock Up
- 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) Is a Great Growth Stock
- BJRI vs. QSR: Which Stock Is the Better Value Option?
- YUM! Brands Q2 Earnings Miss, Revenues Beat Estimates, Stock Down
日范围
29.91 30.49
年范围
28.92 47.02
- 前一天收盘价
- 30.18
- 开盘价
- 30.32
- 卖价
- 30.15
- 买价
- 30.45
- 最低价
- 29.91
- 最高价
- 30.49
- 交易量
- 511
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -9.41%
- 6个月变化
- -12.12%
- 年变化
- -7.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值