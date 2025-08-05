Valute / BJRI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BJRI: BJ's Restaurants Inc
29.75 USD 0.28 (0.93%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BJRI ha avuto una variazione del -0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.61 e ad un massimo di 30.24.
Segui le dinamiche di BJ's Restaurants Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJRI News
- Cracker Barrel Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Darden Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Top, Stock Down
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Zacks.com featured highlights include BJ's Restaurants, KT, Global Ship Lease, AZZ and HighPeak Energy
- Tap These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratio
- BJ’s Restaurants alla Conferenza Piper Sandler: Fondamenta Strategiche
- BJ’s Restaurants at Piper Sandler Conference: Strategic Foundations
- Here is Why Growth Investors Should Buy BJ's Restaurants (BJRI) Now
- Is BJ's Restaurants (BJRI) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why You Should Consider Investing in BJRI Stock Right Now
- Best Growth Stocks to Buy for August 29th
- BJ’s Restaurants Might Become More Efficient Than Analysts Expect (NASDAQ:BJRI)
- Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) is a Solid Choice
- BJRI or BROS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is BJ's Restaurants (BJRI) a Great Value Stock Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Cheesecake Factory, Cracker Barrel Old Country Store and BJ's Restaurants
- 3 Restaurant Stocks That Keep Soaring Despite Industry Challenges
- Zacks.com featured highlights include Astrana Health, BJ's Restaurants, KT Corporation and Global Ship Lease
- Pick These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratios
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- McDonald's Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Stock Up
- 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) Is a Great Growth Stock
Intervallo Giornaliero
29.61 30.24
Intervallo Annuale
28.92 47.02
- Chiusura Precedente
- 30.03
- Apertura
- 30.21
- Bid
- 29.75
- Ask
- 30.05
- Minimo
- 29.61
- Massimo
- 30.24
- Volume
- 1.124 K
- Variazione giornaliera
- -0.93%
- Variazione Mensile
- -10.61%
- Variazione Semestrale
- -13.29%
- Variazione Annuale
- -8.99%
20 settembre, sabato