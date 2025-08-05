통화 / BJRI
BJRI: BJ's Restaurants Inc
29.75 USD 0.28 (0.93%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BJRI 환율이 오늘 -0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.61이고 고가는 30.24이었습니다.
BJ's Restaurants Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BJRI News
- Cracker Barrel Q4 Earnings Miss Estimates, Revenues Beat, Stock Down
- Darden Q1 Earnings Miss Estimates, Revenues Top, Stock Down
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Dave & Buster's Q2 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
- Zacks.com featured highlights include BJ's Restaurants, KT, Global Ship Lease, AZZ and HighPeak Energy
- Tap These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratio
- BJ’s 레스토랑, Piper Sandler 컨퍼런스 발표
- BJ’s Restaurants at Piper Sandler Conference: Strategic Foundations
- Here is Why Growth Investors Should Buy BJ's Restaurants (BJRI) Now
- Is BJ's Restaurants (BJRI) Stock Undervalued Right Now?
- Here's Why You Should Consider Investing in BJRI Stock Right Now
- Best Growth Stocks to Buy for August 29th
- BJ’s Restaurants Might Become More Efficient Than Analysts Expect (NASDAQ:BJRI)
- Looking for a Growth Stock? 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) is a Solid Choice
- BJRI or BROS: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Is BJ's Restaurants (BJRI) a Great Value Stock Right Now?
- Zacks Industry Outlook Highlights Cheesecake Factory, Cracker Barrel Old Country Store and BJ's Restaurants
- 3 Restaurant Stocks That Keep Soaring Despite Industry Challenges
- Zacks.com featured highlights include Astrana Health, BJ's Restaurants, KT Corporation and Global Ship Lease
- Pick These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratios
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- Restaurant Brands Q2 Earnings Miss Estimates, Rise Y/Y, Stock Down
- McDonald's Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Stock Up
- 3 Reasons Why BJ's Restaurants (BJRI) Is a Great Growth Stock
일일 변동 비율
29.61 30.24
년간 변동
28.92 47.02
- 이전 종가
- 30.03
- 시가
- 30.21
- Bid
- 29.75
- Ask
- 30.05
- 저가
- 29.61
- 고가
- 30.24
- 볼륨
- 1.124 K
- 일일 변동
- -0.93%
- 월 변동
- -10.61%
- 6개월 변동
- -13.29%
- 년간 변동율
- -8.99%
