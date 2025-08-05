Währungen / BJRI
BJRI: BJ's Restaurants Inc
29.76 USD 0.27 (0.90%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BJRI hat sich für heute um -0.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.76 bis zu einem Hoch von 30.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die BJ's Restaurants Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BJRI News
Tagesspanne
29.76 30.24
Jahresspanne
28.92 47.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.03
- Eröffnung
- 30.21
- Bid
- 29.76
- Ask
- 30.06
- Tief
- 29.76
- Hoch
- 30.24
- Volumen
- 51
- Tagesänderung
- -0.90%
- Monatsänderung
- -10.58%
- 6-Monatsänderung
- -13.26%
- Jahresänderung
- -8.96%
