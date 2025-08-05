Валюты / BJRI
BJRI: BJ's Restaurants Inc
30.18 USD 0.89 (2.86%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BJRI за сегодня изменился на -2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.11, а максимальная — 31.25.
Следите за динамикой BJ's Restaurants Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BJRI
Дневной диапазон
30.11 31.25
Годовой диапазон
28.92 47.02
- Предыдущее закрытие
- 31.07
- Open
- 31.12
- Bid
- 30.18
- Ask
- 30.48
- Low
- 30.11
- High
- 31.25
- Объем
- 1.422 K
- Дневное изменение
- -2.86%
- Месячное изменение
- -9.31%
- 6-месячное изменение
- -12.04%
- Годовое изменение
- -7.68%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.