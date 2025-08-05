КотировкиРазделы
BJRI: BJ's Restaurants Inc

30.18 USD 0.89 (2.86%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BJRI за сегодня изменился на -2.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.11, а максимальная — 31.25.

Следите за динамикой BJ's Restaurants Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BJRI

Дневной диапазон
30.11 31.25
Годовой диапазон
28.92 47.02
Предыдущее закрытие
31.07
Open
31.12
Bid
30.18
Ask
30.48
Low
30.11
High
31.25
Объем
1.422 K
Дневное изменение
-2.86%
Месячное изменение
-9.31%
6-месячное изменение
-12.04%
Годовое изменение
-7.68%
