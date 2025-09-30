- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February
BFEBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり47.11の安値と47.17の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BFEB株の現在の価格は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの株価は本日47.11です。0.00%内で取引され、前日の終値は47.11、取引量は19に達しました。BFEBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの株は配当を出しますか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの現在の価格は47.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.68%やUSDにも注目します。BFEBの動きはライブチャートで確認できます。
BFEB株を買う方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの株は現在47.11で購入可能です。注文は通常47.11または47.41付近で行われ、19や-0.13%が市場の動きを示します。BFEBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BFEB株に投資する方法は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryへの投資では、年間の値幅37.34 - 47.25と現在の47.11を考慮します。注文は多くの場合47.11や47.41で行われる前に、2.70%や13.52%と比較されます。BFEBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの株の最高値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの過去1年の最高値は47.25でした。37.34 - 47.25内で株価は大きく変動し、47.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryの株の最低値は？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February(BFEB)の年間最安値は37.34でした。現在の47.11や37.34 - 47.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BFEBの動きはライブチャートで確認できます。
BFEBの株式分割はいつ行われましたか？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Februaryは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、47.11、12.68%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 47.11
- 始値
- 47.17
- 買値
- 47.11
- 買値
- 47.41
- 安値
- 47.11
- 高値
- 47.17
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 2.70%
- 6ヶ月の変化
- 13.52%
- 1年の変化
- 12.68%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8