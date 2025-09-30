报价部分
BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February

47.12 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BFEB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.11和高点47.17进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BFEB股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票今天的定价为47.12。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为47.11，交易量达到16。BFEB的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February目前的价值为47.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪BFEB走势。

如何购买BFEB股票？

您可以以47.12的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票。订单通常设置在47.12或47.42附近，而16和-0.11%显示市场活动。立即关注BFEB的实时图表更新。

如何投资BFEB股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February需要考虑年度范围37.34 - 47.25和当前价格47.12。许多人在以47.12或47.42下订单之前，会比较2.73%和。实时查看BFEB价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February的最高价格是47.25。在37.34 - 47.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February（BFEB）的最低价格为37.34。将其与当前的47.12和37.34 - 47.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BFEB股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.11和12.70%中可见。

日范围
47.11 47.17
年范围
37.34 47.25
前一天收盘价
47.11
开盘价
47.17
卖价
47.12
买价
47.42
最低价
47.11
最高价
47.17
交易量
16
日变化
0.02%
月变化
2.73%
6个月变化
13.54%
年变化
12.70%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8