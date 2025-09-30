BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February
今日BFEB汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点47.11和高点47.17进行交易。
关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BFEB股票今天的价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票今天的定价为47.12。它在0.02%范围内交易，昨天的收盘价为47.11，交易量达到16。BFEB的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票是否支付股息？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February目前的价值为47.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪BFEB走势。
如何购买BFEB股票？
您可以以47.12的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票。订单通常设置在47.12或47.42附近，而16和-0.11%显示市场活动。立即关注BFEB的实时图表更新。
如何投资BFEB股票？
投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February需要考虑年度范围37.34 - 47.25和当前价格47.12。许多人在以47.12或47.42下订单之前，会比较2.73%和。实时查看BFEB价格图表，了解每日变化。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February的最高价格是47.25。在37.34 - 47.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February的绩效。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February（BFEB）的最低价格为37.34。将其与当前的47.12和37.34 - 47.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BFEB股票是什么时候拆分的？
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.11和12.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.11
- 开盘价
- 47.17
- 卖价
- 47.12
- 买价
- 47.42
- 最低价
- 47.11
- 最高价
- 47.17
- 交易量
- 16
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 2.73%
- 6个月变化
- 13.54%
- 年变化
- 12.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8