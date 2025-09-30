- Обзор рынка
BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February
Курс BFEB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.11, а максимальная — 47.17.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BFEB сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) сегодня оценивается на уровне 47.12. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 47.11, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 47.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.70% и USD. Отслеживайте движения BFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции BFEB?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) по текущей цене 47.12. Ордера обычно размещаются около 47.12 или 47.42, тогда как 16 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BFEB?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 37.34 - 47.25 и текущей цены 47.12. Многие сравнивают 2.73% и 13.54% перед размещением ордеров на 47.12 или 47.42. Изучайте ежедневные изменения цены BFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) за последний год составила 47.25. Акции заметно колебались в пределах 37.34 - 47.25, сравнение с 47.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) за год составила 37.34. Сравнение с текущими 47.12 и 37.34 - 47.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BFEB?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.11 и 12.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.11
- Open
- 47.17
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Low
- 47.11
- High
- 47.17
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.73%
- 6-месячное изменение
- 13.54%
- Годовое изменение
- 12.70%
