BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February

47.12 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFEB за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.11, а максимальная — 47.17.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BFEB сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) сегодня оценивается на уровне 47.12. Инструмент торгуется в пределах 0.02%, вчерашнее закрытие составило 47.11, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 47.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.70% и USD. Отслеживайте движения BFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции BFEB?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) по текущей цене 47.12. Ордера обычно размещаются около 47.12 или 47.42, тогда как 16 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BFEB?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 37.34 - 47.25 и текущей цены 47.12. Многие сравнивают 2.73% и 13.54% перед размещением ордеров на 47.12 или 47.42. Изучайте ежедневные изменения цены BFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) за последний год составила 47.25. Акции заметно колебались в пределах 37.34 - 47.25, сравнение с 47.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) за год составила 37.34. Сравнение с текущими 47.12 и 37.34 - 47.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BFEB?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.11 и 12.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.11 47.17
Годовой диапазон
37.34 47.25
Предыдущее закрытие
47.11
Open
47.17
Bid
47.12
Ask
47.42
Low
47.11
High
47.17
Объем
16
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
2.73%
6-месячное изменение
13.54%
Годовое изменение
12.70%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8