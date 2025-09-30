- Übersicht
BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February
Der Wechselkurs von BFEB hat sich für heute um 0.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.11 bis zu einem Hoch von 47.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BFEB heute?
Die Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) notiert heute bei 47.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.19% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 47.11 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von BFEB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BFEB Dividenden?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February wird derzeit mit 47.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.89% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BFEB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BFEB-Aktien?
Sie können Aktien von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) zum aktuellen Kurs von 47.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.20 oder 47.50 platziert, während 20 und 0.06% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BFEB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BFEB-Aktien?
Bei einer Investition in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February müssen die jährliche Spanne 37.34 - 47.25 und der aktuelle Kurs 47.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.90% und 13.73%, bevor sie Orders zu 47.20 oder 47.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BFEB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Der höchste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) im vergangenen Jahr lag bei 47.25. Innerhalb von 37.34 - 47.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 47.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Der niedrigste Kurs von Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) im Laufe des Jahres betrug 37.34. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.20 und der Spanne 37.34 - 47.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BFEB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BFEB statt?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 47.11 und 12.89% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.11
- Eröffnung
- 47.17
- Bid
- 47.20
- Ask
- 47.50
- Tief
- 47.11
- Hoch
- 47.20
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.19%
- Monatsänderung
- 2.90%
- 6-Monatsänderung
- 13.73%
- Jahresänderung
- 12.89%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8