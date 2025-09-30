QuotazioniSezioni
BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February

47.12 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFEB ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.11 e ad un massimo di 47.17.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
47.11 47.17
Intervallo Annuale
37.34 47.25
Chiusura Precedente
47.11
Apertura
47.17
Bid
47.12
Ask
47.42
Minimo
47.11
Massimo
47.17
Volume
16
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
2.73%
Variazione Semestrale
13.54%
Variazione Annuale
12.70%
