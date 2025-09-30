- Panoramica
BFEB: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February
Il tasso di cambio BFEB ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 47.11 e ad un massimo di 47.17.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BFEB oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February sono prezzate a 47.12. Viene scambiato all'interno di 0.02%, la chiusura di ieri è stata 47.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 16. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BFEB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February è attualmente valutato a 47.12. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BFEB.
Come acquistare azioni BFEB?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February al prezzo attuale di 47.12. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 47.12 o 47.42, mentre 16 e -0.11% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BFEB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BFEB?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February implica considerare l'intervallo annuale 37.34 - 47.25 e il prezzo attuale 47.12. Molti confrontano 2.73% e 13.54% prima di effettuare ordini su 47.12 o 47.42. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BFEB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February nell'ultimo anno è stato 47.25. All'interno di 37.34 - 47.25, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 47.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February (BFEB) nel corso dell'anno è stato 37.34. Confrontandolo con gli attuali 47.12 e 37.34 - 47.25 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BFEB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BFEB?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - February ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 47.11 e 12.70%.
- Chiusura Precedente
- 47.11
- Apertura
- 47.17
- Bid
- 47.12
- Ask
- 47.42
- Minimo
- 47.11
- Massimo
- 47.17
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 2.73%
- Variazione Semestrale
- 13.54%
- Variazione Annuale
- 12.70%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8