クォートセクション
通貨 / BCD
BCD: abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET

33.83 USD 0.19 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BCDの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり33.81の安値と33.92の高値で取引されました。

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
33.81 33.92
1年のレンジ
30.48 34.66
以前の終値
34.02
始値
33.91
買値
33.83
買値
34.13
安値
33.81
高値
33.92
出来高
61
1日の変化
-0.56%
1ヶ月の変化
0.74%
6ヶ月の変化
-0.76%
1年の変化
3.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K