BCD: abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET

33.83 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BCD a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.75 et à un maximum de 33.83.

Suivez la dynamique abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
33.75 33.83
Range Annuel
30.48 34.66
Clôture Précédente
33.83
Ouverture
33.81
Bid
33.83
Ask
34.13
Plus Bas
33.75
Plus Haut
33.83
Volume
21
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.74%
Changement à 6 Mois
-0.76%
Changement Annuel
3.05%
20 septembre, samedi