报价部分
货币 / BCD
BCD: abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET

34.02 USD 0.38 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BCD汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点33.91和高点34.28进行交易。

关注abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

日范围
33.91 34.28
年范围
30.48 34.66
前一天收盘价
34.40
开盘价
34.25
卖价
34.02
买价
34.32
最低价
33.91
最高价
34.28
交易量
46
日变化
-1.10%
月变化
1.31%
6个月变化
-0.21%
年变化
3.62%
18 九月, 星期四
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
预测值
3.7
前值
-0.3
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
预测值
7.6
前值
5.9
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
282 K
前值
263 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.935 M
前值
1.939 M
14:00
USD
CB领先经济指数月率m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
-0.1%
17:00
USD
10年期TIPS拍卖
实际值
预测值
前值
1.985%
20:00
USD
TIC 长期资本净流入
实际值
预测值
$​123.1 B
前值
$​150.8 B