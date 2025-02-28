货币 / BCD
BCD: abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET
34.02 USD 0.38 (1.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCD汇率已更改-1.10%。当日，交易品种以低点33.91和高点34.28进行交易。
关注abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ET动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCD新闻
日范围
33.91 34.28
年范围
30.48 34.66
- 前一天收盘价
- 34.40
- 开盘价
- 34.25
- 卖价
- 34.02
- 买价
- 34.32
- 最低价
- 33.91
- 最高价
- 34.28
- 交易量
- 46
- 日变化
- -1.10%
- 月变化
- 1.31%
- 6个月变化
- -0.21%
- 年变化
- 3.62%
