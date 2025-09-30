- 概要
BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
BBSBの今日の為替レートは、0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり99.29の安値と99.29の高値で取引されました。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BBSB株の現在の価格は？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の株価は本日99.29です。0.10%内で取引され、前日の終値は99.19、取引量は1に達しました。BBSBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の株は配当を出しますか？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の現在の価格は99.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.08%やUSDにも注目します。BBSBの動きはライブチャートで確認できます。
BBSB株を買う方法は？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.の株は現在99.29で購入可能です。注文は通常99.29または99.59付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BBSBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BBSB株に投資する方法は？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.への投資では、年間の値幅97.79 - 107.25と現在の99.29を考慮します。注文は多くの場合99.29や99.59で行われる前に、0.28%や0.50%と比較されます。BBSBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETFの株の最高値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETFの過去1年の最高値は107.25でした。97.79 - 107.25内で株価は大きく変動し、99.19と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETFの株の最低値は？
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF(BBSB)の年間最安値は97.79でした。現在の99.29や97.79 - 107.25と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BBSBの動きはライブチャートで確認できます。
BBSBの株式分割はいつ行われましたか？
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、99.19、0.08%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 99.19
- 始値
- 99.29
- 買値
- 99.29
- 買値
- 99.59
- 安値
- 99.29
- 高値
- 99.29
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.28%
- 6ヶ月の変化
- 0.50%
- 1年の変化
- 0.08%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8