BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
Der Wechselkurs von BBSB hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.29 bis zu einem Hoch von 99.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BBSB heute?
Die Aktie von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) notiert heute bei 99.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.19 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BBSB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BBSB Dividenden?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. wird derzeit mit 99.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBSB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BBSB-Aktien?
Sie können Aktien von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) zum aktuellen Kurs von 99.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.29 oder 99.59 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBSB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BBSB-Aktien?
Bei einer Investition in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. müssen die jährliche Spanne 97.79 - 107.25 und der aktuelle Kurs 99.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und 0.50%, bevor sie Orders zu 99.29 oder 99.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBSB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?
Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) im vergangenen Jahr lag bei 107.25. Innerhalb von 97.79 - 107.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?
Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) im Laufe des Jahres betrug 97.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.29 und der Spanne 97.79 - 107.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBSB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BBSB statt?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.19 und 0.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 99.19
- Eröffnung
- 99.29
- Bid
- 99.29
- Ask
- 99.59
- Tief
- 99.29
- Hoch
- 99.29
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.10%
- Monatsänderung
- 0.28%
- 6-Monatsänderung
- 0.50%
- Jahresänderung
- 0.08%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8