KurseKategorien
Währungen / BBSB
Zurück zum Aktien

BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.29 USD 0.10 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BBSB hat sich für heute um 0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 99.29 bis zu einem Hoch von 99.29 gehandelt.

Verfolgen Sie die J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BBSB heute?

Die Aktie von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) notiert heute bei 99.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.10% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 99.19 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BBSB zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BBSB Dividenden?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. wird derzeit mit 99.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.08% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BBSB zu verfolgen.

Wie kaufe ich BBSB-Aktien?

Sie können Aktien von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) zum aktuellen Kurs von 99.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 99.29 oder 99.59 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BBSB auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BBSB-Aktien?

Bei einer Investition in J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. müssen die jährliche Spanne 97.79 - 107.25 und der aktuelle Kurs 99.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und 0.50%, bevor sie Orders zu 99.29 oder 99.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BBSB.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?

Der höchste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) im vergangenen Jahr lag bei 107.25. Innerhalb von 97.79 - 107.25 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 99.19 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?

Der niedrigste Kurs von JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) im Laufe des Jahres betrug 97.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 99.29 und der Spanne 97.79 - 107.25 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BBSB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BBSB statt?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 99.19 und 0.08% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
99.29 99.29
Jahresspanne
97.79 107.25
Vorheriger Schlusskurs
99.19
Eröffnung
99.29
Bid
99.29
Ask
99.59
Tief
99.29
Hoch
99.29
Volumen
1
Tagesänderung
0.10%
Monatsänderung
0.28%
6-Monatsänderung
0.50%
Jahresänderung
0.08%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8