报价部分
货币 / BBSB
回到股票

BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.29 USD 0.10 (0.10%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BBSB汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点99.29和高点99.29进行交易。

关注J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BBSB股票今天的价格是多少？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票今天的定价为99.29。它在0.10%范围内交易，昨天的收盘价为99.19，交易量达到1。BBSB的实时价格图表显示了这些更新。

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票是否支付股息？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.目前的价值为99.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.08%和USD。实时查看图表以跟踪BBSB走势。

如何购买BBSB股票？

您可以以99.29的当前价格购买J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.股票。订单通常设置在99.29或99.59附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BBSB的实时图表更新。

如何投资BBSB股票？

投资J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.需要考虑年度范围97.79 - 107.25和当前价格99.29。许多人在以99.29或99.59下订单之前，会比较0.28%和。实时查看BBSB价格图表，了解每日变化。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF的最高价格是107.25。在97.79 - 107.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.的绩效。

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF股票的最低价格是多少？

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF（BBSB）的最低价格为97.79。将其与当前的99.29和97.79 - 107.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BBSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BBSB股票是什么时候拆分的？

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、99.19和0.08%中可见。

日范围
99.29 99.29
年范围
97.79 107.25
前一天收盘价
99.19
开盘价
99.29
卖价
99.29
买价
99.59
最低价
99.29
最高价
99.29
交易量
1
日变化
0.10%
月变化
0.28%
6个月变化
0.50%
年变化
0.08%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8