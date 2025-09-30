КотировкиРазделы
Валюты / BBSB
Назад в Рынок акций США

BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.

99.29 USD 0.10 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BBSB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.29, а максимальная — 99.29.

Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BBSB сегодня?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) сегодня оценивается на уровне 99.29. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 99.19, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.?

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. в настоящее время оценивается в 99.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.08% и USD. Отслеживайте движения BBSB на графике в реальном времени.

Как купить акции BBSB?

Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) по текущей цене 99.29. Ордера обычно размещаются около 99.29 или 99.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BBSB?

Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. предполагает учет годового диапазона 97.79 - 107.25 и текущей цены 99.29. Многие сравнивают 0.28% и 0.50% перед размещением ордеров на 99.29 или 99.59. Изучайте ежедневные изменения цены BBSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?

Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) за последний год составила 107.25. Акции заметно колебались в пределах 97.79 - 107.25, сравнение с 99.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?

Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) за год составила 97.79. Сравнение с текущими 99.29 и 97.79 - 107.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BBSB?

В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.19 и 0.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
99.29 99.29
Годовой диапазон
97.79 107.25
Предыдущее закрытие
99.19
Open
99.29
Bid
99.29
Ask
99.59
Low
99.29
High
99.29
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
0.50%
Годовое изменение
0.08%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8