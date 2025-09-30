- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
Курс BBSB за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 99.29, а максимальная — 99.29.
Следите за динамикой J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BBSB сегодня?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) сегодня оценивается на уровне 99.29. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 99.19, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BBSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. в настоящее время оценивается в 99.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.08% и USD. Отслеживайте движения BBSB на графике в реальном времени.
Как купить акции BBSB?
Вы можете купить акции J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) по текущей цене 99.29. Ордера обычно размещаются около 99.29 или 99.59, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BBSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BBSB?
Инвестирование в J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. предполагает учет годового диапазона 97.79 - 107.25 и текущей цены 99.29. Многие сравнивают 0.28% и 0.50% перед размещением ордеров на 99.29 или 99.59. Изучайте ежедневные изменения цены BBSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?
Самая высокая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) за последний год составила 107.25. Акции заметно колебались в пределах 97.79 - 107.25, сравнение с 99.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?
Самая низкая цена JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) за год составила 97.79. Сравнение с текущими 99.29 и 97.79 - 107.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BBSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BBSB?
В прошлом J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 99.19 и 0.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 99.19
- Open
- 99.29
- Bid
- 99.29
- Ask
- 99.59
- Low
- 99.29
- High
- 99.29
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 0.50%
- Годовое изменение
- 0.08%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8