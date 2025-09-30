- Panorámica
BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
El tipo de cambio de BBSB de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.29, mientras que el máximo ha alcanzado 99.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BBSB hoy?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) se evalúa hoy en 99.29. El instrumento se negocia dentro de 0.10%; el cierre de ayer ha sido 99.19 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BBSB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. se evalúa actualmente en 99.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.08% y USD. Monitoree los movimientos de BBSB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BBSB?
Puede comprar acciones de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. (BBSB) al precio actual de 99.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 99.29 o 99.59, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BBSB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BBSB?
Invertir en J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. implica tener en cuenta el rango anual 97.79 - 107.25 y el precio actual 99.29. Muchos comparan 0.28% y 0.50% antes de colocar órdenes en 99.29 o 99.59. Estudie los cambios diarios de precios de BBSB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?
El precio más alto de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) en el último año ha sido 107.25. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 97.79 - 107.25, una comparación con 99.19 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF?
El precio más bajo de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) para el año ha sido 97.79. La comparación con los actuales 99.29 y 97.79 - 107.25 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BBSB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BBSB?
En el pasado, J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 99.19 y 0.08% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 99.19
- Open
- 99.29
- Bid
- 99.29
- Ask
- 99.59
- Low
- 99.29
- High
- 99.29
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 0.28%
- Cambio a 6 meses
- 0.50%
- Cambio anual
- 0.08%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8