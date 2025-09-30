- Aperçu
BBSB: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.
Le taux de change de BBSB a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 99.29 et à un maximum de 99.29.
Suivez la dynamique J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BBSB aujourd'hui ?
L'action J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. est cotée à 99.29 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 99.19 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BBSB présente ces mises à jour.
L'action J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. verse-t-elle des dividendes ?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. est actuellement valorisé à 99.29. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BBSB.
Comment acheter des actions BBSB ?
Vous pouvez acheter des actions J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. au cours actuel de 99.29. Les ordres sont généralement placés à proximité de 99.29 ou de 99.59, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BBSB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BBSB ?
Investir dans J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 97.79 - 107.25 et le prix actuel 99.29. Beaucoup comparent 0.28% et 0.50% avant de passer des ordres à 99.29 ou 99.59. Consultez le graphique du cours de BBSB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF ?
Le cours le plus élevé de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF l'année dernière était 107.25. Au cours de 97.79 - 107.25, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 99.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF ?
Le cours le plus bas de JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) sur l'année a été 97.79. Sa comparaison avec 99.29 et 97.79 - 107.25 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BBSB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BBSB a-t-elle été divisée ?
J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan BetaBuilders U. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 99.19 et 0.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 99.19
- Ouverture
- 99.29
- Bid
- 99.29
- Ask
- 99.59
- Plus Bas
- 99.29
- Plus Haut
- 99.29
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 0.28%
- Changement à 6 Mois
- 0.50%
- Changement Annuel
- 0.08%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8