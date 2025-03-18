通貨 / AVEM
AVEM: Avantis Emerging Markets Equity ETF
75.08 USD 0.03 (0.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVEMの今日の為替レートは、-0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり74.97の安値と75.17の高値で取引されました。
Avantis Emerging Markets Equity ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
74.97 75.17
1年のレンジ
52.52 75.91
- 以前の終値
- 75.11
- 始値
- 75.12
- 買値
- 75.08
- 買値
- 75.38
- 安値
- 74.97
- 高値
- 75.17
- 出来高
- 292
- 1日の変化
- -0.04%
- 1ヶ月の変化
- 6.74%
- 6ヶ月の変化
- 24.72%
- 1年の変化
- 15.69%