AVEM: Avantis Emerging Markets Equity ETF
75.08 USD 0.03 (0.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVEM 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 74.97이고 고가는 75.17이었습니다.
Avantis Emerging Markets Equity ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
74.97 75.17
년간 변동
52.52 75.91
- 이전 종가
- 75.11
- 시가
- 75.12
- Bid
- 75.08
- Ask
- 75.38
- 저가
- 74.97
- 고가
- 75.17
- 볼륨
- 292
- 일일 변동
- -0.04%
- 월 변동
- 6.74%
- 6개월 변동
- 24.72%
- 년간 변동율
- 15.69%