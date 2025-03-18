KurseKategorien
Währungen / AVEM
AVEM: Avantis Emerging Markets Equity ETF

75.08 USD 0.03 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVEM hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 74.97 bis zu einem Hoch von 75.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die Avantis Emerging Markets Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVEM News

Tagesspanne
74.97 75.17
Jahresspanne
52.52 75.91
Vorheriger Schlusskurs
75.11
Eröffnung
75.12
Bid
75.08
Ask
75.38
Tief
74.97
Hoch
75.17
Volumen
292
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
6.74%
6-Monatsänderung
24.72%
Jahresänderung
15.69%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh