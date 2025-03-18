Валюты / AVEM
AVEM: Avantis Emerging Markets Equity ETF
75.24 USD 0.43 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVEM за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.91, а максимальная — 75.30.
Следите за динамикой Avantis Emerging Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
74.91 75.30
Годовой диапазон
52.52 75.30
- Предыдущее закрытие
- 74.81
- Open
- 75.13
- Bid
- 75.24
- Ask
- 75.54
- Low
- 74.91
- High
- 75.30
- Объем
- 2.407 K
- Дневное изменение
- 0.57%
- Месячное изменение
- 6.97%
- 6-месячное изменение
- 24.98%
- Годовое изменение
- 15.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.