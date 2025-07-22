クォートセクション
AUBN: Auburn National Bancorporation Inc

26.75 USD 1.09 (4.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AUBNの今日の為替レートは、4.25%変化しました。日中、通貨は1あたり25.66の安値と26.75の高値で取引されました。

Auburn National Bancorporation Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
25.66 26.75
1年のレンジ
19.00 29.00
以前の終値
25.66
始値
26.25
買値
26.75
買値
27.05
安値
25.66
高値
26.75
出来高
5
1日の変化
4.25%
1ヶ月の変化
11.50%
6ヶ月の変化
21.70%
1年の変化
16.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K