Valute / AUBN
AUBN: Auburn National Bancorporation Inc
26.22 USD 0.53 (1.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AUBN ha avuto una variazione del -1.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.22 e ad un massimo di 26.22.
Segui le dinamiche di Auburn National Bancorporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.22 26.22
Intervallo Annuale
19.00 29.00
- Chiusura Precedente
- 26.75
- Apertura
- 26.22
- Bid
- 26.22
- Ask
- 26.52
- Minimo
- 26.22
- Massimo
- 26.22
- Volume
- 4
- Variazione giornaliera
- -1.98%
- Variazione Mensile
- 9.30%
- Variazione Semestrale
- 19.29%
- Variazione Annuale
- 14.55%
21 settembre, domenica