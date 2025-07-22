QuotazioniSezioni
Valute / AUBN
Tornare a Azioni

AUBN: Auburn National Bancorporation Inc

26.22 USD 0.53 (1.98%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AUBN ha avuto una variazione del -1.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.22 e ad un massimo di 26.22.

Segui le dinamiche di Auburn National Bancorporation Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AUBN News

Intervallo Giornaliero
26.22 26.22
Intervallo Annuale
19.00 29.00
Chiusura Precedente
26.75
Apertura
26.22
Bid
26.22
Ask
26.52
Minimo
26.22
Massimo
26.22
Volume
4
Variazione giornaliera
-1.98%
Variazione Mensile
9.30%
Variazione Semestrale
19.29%
Variazione Annuale
14.55%
21 settembre, domenica