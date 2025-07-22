Währungen / AUBN
AUBN: Auburn National Bancorporation Inc
26.75 USD 1.09 (4.25%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AUBN hat sich für heute um 4.25% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.66 bis zu einem Hoch von 26.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Auburn National Bancorporation Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.66 26.75
Jahresspanne
19.00 29.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.66
- Eröffnung
- 26.25
- Bid
- 26.75
- Ask
- 27.05
- Tief
- 25.66
- Hoch
- 26.75
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 4.25%
- Monatsänderung
- 11.50%
- 6-Monatsänderung
- 21.70%
- Jahresänderung
- 16.86%
