AUBN: Auburn National Bancorporation Inc
25.50 USD 0.26 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AUBN за сегодня изменился на -1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.50, а максимальная — 26.49.
Следите за динамикой Auburn National Bancorporation Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.50 26.49
Годовой диапазон
19.00 29.00
- Предыдущее закрытие
- 25.76
- Open
- 26.49
- Bid
- 25.50
- Ask
- 25.80
- Low
- 25.50
- High
- 26.49
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -1.01%
- Месячное изменение
- 6.29%
- 6-месячное изменение
- 16.01%
- Годовое изменение
- 11.40%
