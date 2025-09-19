クォートセクション
通貨 / ATIIU
ATIIU

10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ATIIUの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり10.1601の安値と10.4500の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
10.1601 10.4500
1年のレンジ
10.0100 11.0900
以前の終値
10.3050
始値
10.4500
買値
10.4150
買値
10.4180
安値
10.1601
高値
10.4500
出来高
5
1日の変化
1.07%
1ヶ月の変化
1.12%
6ヶ月の変化
3.84%
1年の変化
3.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K