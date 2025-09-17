КотировкиРазделы
ATIIU

10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ATIIU за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.1601, а максимальная — 10.4500.

  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
10.1601 10.4500
Годовой диапазон
10.0100 11.0900
Предыдущее закрытие
10.3050
Open
10.4500
Bid
10.4150
Ask
10.4180
Low
10.1601
High
10.4500
Объем
5
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
1.12%
6-месячное изменение
3.84%
Годовое изменение
3.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.