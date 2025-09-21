Valute / ATIIU
ATIIU
10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ATIIU ha avuto una variazione del 1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1601 e ad un massimo di 10.4500.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.1601 10.4500
Intervallo Annuale
10.0100 11.0900
- Chiusura Precedente
- 10.3050
- Apertura
- 10.4500
- Bid
- 10.4150
- Ask
- 10.4180
- Minimo
- 10.1601
- Massimo
- 10.4500
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- 1.07%
- Variazione Mensile
- 1.12%
- Variazione Semestrale
- 3.84%
- Variazione Annuale
- 3.63%
21 settembre, domenica