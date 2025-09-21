QuotazioniSezioni
Valute / ATIIU
Tornare a Azioni

ATIIU

10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ATIIU ha avuto una variazione del 1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.1601 e ad un massimo di 10.4500.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.1601 10.4500
Intervallo Annuale
10.0100 11.0900
Chiusura Precedente
10.3050
Apertura
10.4500
Bid
10.4150
Ask
10.4180
Minimo
10.1601
Massimo
10.4500
Volume
5
Variazione giornaliera
1.07%
Variazione Mensile
1.12%
Variazione Semestrale
3.84%
Variazione Annuale
3.63%
21 settembre, domenica