Dövizler / ATIIU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ATIIU
10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ATIIU fiyatı bugün 1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.1601 ve Yüksek fiyatı olarak 10.4500 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
10.1601 10.4500
Yıllık aralık
10.0100 11.0900
- Önceki kapanış
- 10.3050
- Açılış
- 10.4500
- Satış
- 10.4150
- Alış
- 10.4180
- Düşük
- 10.1601
- Yüksek
- 10.4500
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- 1.07%
- Aylık değişim
- 1.12%
- 6 aylık değişim
- 3.84%
- Yıllık değişim
- 3.63%
21 Eylül, Pazar