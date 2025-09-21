FiyatlarBölümler
Dövizler / ATIIU
Geri dön - Hisse senetleri

ATIIU

10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ATIIU fiyatı bugün 1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.1601 ve Yüksek fiyatı olarak 10.4500 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
10.1601 10.4500
Yıllık aralık
10.0100 11.0900
Önceki kapanış
10.3050
Açılış
10.4500
Satış
10.4150
Alış
10.4180
Düşük
10.1601
Yüksek
10.4500
Hacim
5
Günlük değişim
1.07%
Aylık değişim
1.12%
6 aylık değişim
3.84%
Yıllık değişim
3.63%
21 Eylül, Pazar