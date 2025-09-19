KurseKategorien
Währungen / ATIIU
Zurück zum Aktien

ATIIU

10.4150 USD 0.1100 (1.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ATIIU hat sich für heute um 1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.1601 bis zu einem Hoch von 10.4500 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.1601 10.4500
Jahresspanne
10.0100 11.0900
Vorheriger Schlusskurs
10.3050
Eröffnung
10.4500
Bid
10.4150
Ask
10.4180
Tief
10.1601
Hoch
10.4500
Volumen
5
Tagesänderung
1.07%
Monatsänderung
1.12%
6-Monatsänderung
3.84%
Jahresänderung
3.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K