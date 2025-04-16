通貨 / ASET
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ASET: FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
33.53 USD 0.09 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASETの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり33.53の安値と33.53の高値で取引されました。
FlexShares Real Assets Allocation Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASET News
- Global Economic Outlook: September 2025
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Global Leading Indicators, August 2025 - Who's Afraid Of Payrolls Anyway?
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- Anything But The Doldrums
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Alpha Sources Global Debt Chartbook Q4 2024 - How Long Is A Piece Of String?
- World Markets Watchlist: July 14, 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Cautious Optimism Amid Policy Uncertainty
- 2025 Midyear Outlook - Hope Is Not A Strategy
- 5 Trends To Watch As U.S. Stocks Hit A New High
- How The Iran Conflict Could Reshape Portfolio Risk
- Tracking Strong Dividend Increase Trends Amid Macro Uncertainty
- Markets Weigh Middle East Risk After U.S. Strikes Iran
- 3 Charts I Am Thinking About
- Why The Iran Situation Is A Valuable Lesson
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Global Leading Indicators, May 2025 - Stabilising?
- Why The World's Economic Forecasters Aren't Panicking Over Tariff Wars
- The Cost Of Resilience In A More Fragmented World
- Gauging The Fear Factor: From Volatility Peaks To Equity Returns
- Navigating The New Tariff Landscape
1日のレンジ
33.53 33.53
1年のレンジ
28.07 33.79
- 以前の終値
- 33.62
- 始値
- 33.53
- 買値
- 33.53
- 買値
- 33.83
- 安値
- 33.53
- 高値
- 33.53
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 1.09%
- 6ヶ月の変化
- 7.95%
- 1年の変化
- 2.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K