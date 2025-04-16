FiyatlarBölümler
Dövizler / ASET
ASET: FlexShares Real Assets Allocation Index Fund

33.45 USD 0.08 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASET fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.45 ve Yüksek fiyatı olarak 33.45 aralığında işlem gördü.

FlexShares Real Assets Allocation Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.45 33.45
Yıllık aralık
28.07 33.79
Önceki kapanış
33.53
Açılış
33.45
Satış
33.45
Alış
33.75
Düşük
33.45
Yüksek
33.45
Hacim
1
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
0.84%
6 aylık değişim
7.69%
Yıllık değişim
2.04%
