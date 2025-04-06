Валюты / ASET
ASET: FlexShares Real Assets Allocation Index Fund
33.74 USD 0.11 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASET за сегодня изменился на 0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.74, а максимальная — 33.79.
Следите за динамикой FlexShares Real Assets Allocation Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
33.74 33.79
Годовой диапазон
28.07 33.79
- Предыдущее закрытие
- 33.63
- Open
- 33.79
- Bid
- 33.74
- Ask
- 34.04
- Low
- 33.74
- High
- 33.79
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.33%
- Месячное изменение
- 1.72%
- 6-месячное изменение
- 8.63%
- Годовое изменение
- 2.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.