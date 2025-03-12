通貨 / ANIK
ANIK: Anika Therapeutics Inc
8.94 USD 0.28 (3.23%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ANIKの今日の為替レートは、3.23%変化しました。日中、通貨は1あたり8.68の安値と9.03の高値で取引されました。
Anika Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ANIK News
- Wall Street Analysts See a 98.59% Upside in Anika (ANIK): Can the Stock Really Move This High?
- Anika (ANIK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Anika Therapeutics: Undervalued HA Platform With 2027 Catalysts (ANIK)
- Anika (ANIK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Anika Therapeutics Q2 2025 slides: Revenue declines as OEM weakness persists
- Anika Therapeutics (ANIK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Anika’s knee cartilage repair treatment misses primary endpoints
- Anika earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- uniQure (QURE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Anika Therapeutics stockholders approve incentive plan amendment and elect directors
- Anika Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Microsoft To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Adobe (NASDAQ:ADBE), American Homes 4 Rent (NYSE:AMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After A Brief Respite: 'Add Exposure To Equities' Amid Pullback, Says Expert - Adobe (NASDAQ:ADBE), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Anika Therapeutics, Inc. (ANIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Anika Therapeutics, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANIK)
1日のレンジ
8.68 9.03
1年のレンジ
7.90 25.65
- 以前の終値
- 8.66
- 始値
- 8.71
- 買値
- 8.94
- 買値
- 9.24
- 安値
- 8.68
- 高値
- 9.03
- 出来高
- 456
- 1日の変化
- 3.23%
- 1ヶ月の変化
- -4.08%
- 6ヶ月の変化
- -40.83%
- 1年の変化
- -63.57%
