ANIK: Anika Therapeutics Inc
8.65 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ANIK за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.55, а максимальная — 8.82.
Следите за динамикой Anika Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
8.55 8.82
Годовой диапазон
7.90 25.65
- Предыдущее закрытие
- 8.65
- Open
- 8.61
- Bid
- 8.65
- Ask
- 8.95
- Low
- 8.55
- High
- 8.82
- Объем
- 380
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -7.19%
- 6-месячное изменение
- -42.75%
- Годовое изменение
- -64.75%
