Currencies / ANIK
ANIK: Anika Therapeutics Inc
8.65 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ANIK exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 8.55 and at a high of 8.82.
Follow Anika Therapeutics Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
ANIK News
- Wall Street Analysts See a 98.59% Upside in Anika (ANIK): Can the Stock Really Move This High?
- Anika (ANIK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Anika Therapeutics: Undervalued HA Platform With 2027 Catalysts (ANIK)
- Anika (ANIK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Anika Therapeutics Q2 2025 slides: Revenue declines as OEM weakness persists
- Anika Therapeutics (ANIK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Anika’s knee cartilage repair treatment misses primary endpoints
- Anika earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Anika Therapeutics stockholders approve incentive plan amendment and elect directors
- Anika Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Anika Therapeutics, Inc. (ANIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Anika Therapeutics, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANIK)
Daily Range
8.55 8.82
Year Range
7.90 25.65
- Previous Close
- 8.65
- Open
- 8.61
- Bid
- 8.65
- Ask
- 8.95
- Low
- 8.55
- High
- 8.82
- Volume
- 380
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- -7.19%
- 6 Months Change
- -42.75%
- Year Change
- -64.75%
