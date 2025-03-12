Divisas / ANIK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ANIK: Anika Therapeutics Inc
8.66 USD 0.01 (0.12%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ANIK de hoy ha cambiado un 0.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.64, mientras que el máximo ha alcanzado 8.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Anika Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ANIK News
- Wall Street Analysts See a 98.59% Upside in Anika (ANIK): Can the Stock Really Move This High?
- Anika (ANIK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Anika Therapeutics: Undervalued HA Platform With 2027 Catalysts (ANIK)
- Anika (ANIK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Anika Therapeutics Q2 2025 slides: Revenue declines as OEM weakness persists
- Anika Therapeutics (ANIK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Anika’s knee cartilage repair treatment misses primary endpoints
- Anika earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- uniQure (QURE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Anika Therapeutics stockholders approve incentive plan amendment and elect directors
- Anika Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Microsoft To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Adobe (NASDAQ:ADBE), American Homes 4 Rent (NYSE:AMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After A Brief Respite: 'Add Exposure To Equities' Amid Pullback, Says Expert - Adobe (NASDAQ:ADBE), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Anika Therapeutics, Inc. (ANIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Anika Therapeutics, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANIK)
Rango diario
8.64 8.88
Rango anual
7.90 25.65
- Cierres anteriores
- 8.65
- Open
- 8.69
- Bid
- 8.66
- Ask
- 8.96
- Low
- 8.64
- High
- 8.88
- Volumen
- 330
- Cambio diario
- 0.12%
- Cambio mensual
- -7.08%
- Cambio a 6 meses
- -42.69%
- Cambio anual
- -64.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B