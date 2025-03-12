货币 / ANIK
ANIK: Anika Therapeutics Inc
8.69 USD 0.04 (0.46%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ANIK汇率已更改0.46%。当日，交易品种以低点8.64和高点8.88进行交易。
关注Anika Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ANIK新闻
- Wall Street Analysts See a 98.59% Upside in Anika (ANIK): Can the Stock Really Move This High?
- Anika (ANIK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Anika Therapeutics: Undervalued HA Platform With 2027 Catalysts (ANIK)
- Anika (ANIK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Anika Therapeutics Q2 2025 slides: Revenue declines as OEM weakness persists
- Anika Therapeutics (ANIK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Anika’s knee cartilage repair treatment misses primary endpoints
- Anika earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- Anika Therapeutics stockholders approve incentive plan amendment and elect directors
- Anika Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Anika Therapeutics, Inc. (ANIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Anika Therapeutics, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANIK)
日范围
8.64 8.88
年范围
7.90 25.65
- 前一天收盘价
- 8.65
- 开盘价
- 8.69
- 卖价
- 8.69
- 买价
- 8.99
- 最低价
- 8.64
- 最高价
- 8.88
- 交易量
- 238
- 日变化
- 0.46%
- 月变化
- -6.76%
- 6个月变化
- -42.49%
- 年变化
- -64.59%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值