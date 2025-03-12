Währungen / ANIK
ANIK: Anika Therapeutics Inc
8.91 USD 0.03 (0.34%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ANIK hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.91 bis zu einem Hoch von 9.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Anika Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ANIK News
- Arcturus Therapeutics (ARCT) Surges 8.7%: Is This an Indication of Further Gains?
- Wall Street Analysts See a 98.59% Upside in Anika (ANIK): Can the Stock Really Move This High?
- Anika (ANIK) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Anika Therapeutics: Undervalued HA Platform With 2027 Catalysts (ANIK)
- Anika (ANIK) Q2 Revenue Beats by 4%
- Anika Therapeutics Q2 2025 slides: Revenue declines as OEM weakness persists
- Anika Therapeutics (ANIK) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Anika’s knee cartilage repair treatment misses primary endpoints
- Anika earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- uniQure (QURE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Recursion Pharmaceuticals (RXRX) Soars 5.8%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Anika Therapeutics stockholders approve incentive plan amendment and elect directors
- Anika Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Microsoft To Rally More Than 17%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Adobe (NASDAQ:ADBE), American Homes 4 Rent (NYSE:AMH)
- US Stocks Likely To Open Lower After A Brief Respite: 'Add Exposure To Equities' Amid Pullback, Says Expert - Adobe (NASDAQ:ADBE), Aditxt (NASDAQ:ADTX)
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Anika Therapeutics, Inc. (ANIK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Anika Therapeutics, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ANIK)
Tagesspanne
8.91 9.09
Jahresspanne
7.90 25.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.94
- Eröffnung
- 8.94
- Bid
- 8.91
- Ask
- 9.21
- Tief
- 8.91
- Hoch
- 9.09
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- -4.40%
- 6-Monatsänderung
- -41.03%
- Jahresänderung
- -63.69%
