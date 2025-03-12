QuotazioniSezioni
Valute / ANIK
ANIK: Anika Therapeutics Inc

8.90 USD 0.04 (0.45%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ANIK ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.83 e ad un massimo di 9.09.

Segui le dinamiche di Anika Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.83 9.09
Intervallo Annuale
7.90 25.65
Chiusura Precedente
8.94
Apertura
8.94
Bid
8.90
Ask
9.20
Minimo
8.83
Massimo
9.09
Volume
390
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
-4.51%
Variazione Semestrale
-41.10%
Variazione Annuale
-63.73%
21 settembre, domenica