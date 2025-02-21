通貨 / ALTI
ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.92 USD 0.24 (6.52%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALTIの今日の為替レートは、6.52%変化しました。日中、通貨は1あたり3.69の安値と3.95の高値で取引されました。
AlTi Global Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.69 3.95
1年のレンジ
2.33 5.01
- 以前の終値
- 3.68
- 始値
- 3.69
- 買値
- 3.92
- 買値
- 4.22
- 安値
- 3.69
- 高値
- 3.95
- 出来高
- 494
- 1日の変化
- 6.52%
- 1ヶ月の変化
- -7.76%
- 6ヶ月の変化
- 30.67%
- 1年の変化
- 5.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K