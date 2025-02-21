Devises / ALTI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.88 USD 0.04 (1.02%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ALTI a changé de -1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.82 et à un maximum de 4.02.
Suivez la dynamique AlTi Global Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALTI Nouvelles
- Is the Options Market Predicting a Spike in AlTi Global Stock?
- Earnings call transcript: Alti Global’s Q2 2025 shows steady growth
- AlTi Global Q2 2025 slides: revenue up 7%, AUM surges 35% amid strategic expansion
- Alti global officer Keenan sells $15k in shares
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- New Family Office Research Reveals that Cross-Border Wealth is on the Rise and Defining Purpose Unlocks Next Gen Engagement
- AlTi Global, Inc. to Participate in Morgan Stanley US Financials Conference
- AlTi Global renews executive employment agreement
- AlTi Global amends proxy statement for annual meeting
- AlTi Global, Inc. (ALTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Range quotidien
3.82 4.02
Range Annuel
2.33 5.01
- Clôture Précédente
- 3.92
- Ouverture
- 3.91
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Plus Bas
- 3.82
- Plus Haut
- 4.02
- Volume
- 545
- Changement quotidien
- -1.02%
- Changement Mensuel
- -8.71%
- Changement à 6 Mois
- 29.33%
- Changement Annuel
- 4.30%
20 septembre, samedi