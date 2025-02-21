Валюты / ALTI
ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.72 USD 0.02 (0.54%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALTI за сегодня изменился на 0.54%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.68, а максимальная — 3.77.
Следите за динамикой AlTi Global Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALTI
- Is the Options Market Predicting a Spike in AlTi Global Stock?
- Earnings call transcript: Alti Global’s Q2 2025 shows steady growth
- AlTi Global Q2 2025 slides: revenue up 7%, AUM surges 35% amid strategic expansion
- Alti global officer Keenan sells $15k in shares
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- New Family Office Research Reveals that Cross-Border Wealth is on the Rise and Defining Purpose Unlocks Next Gen Engagement
- AlTi Global, Inc. to Participate in Morgan Stanley US Financials Conference
- AlTi Global renews executive employment agreement
- AlTi Global amends proxy statement for annual meeting
- AlTi Global, Inc. (ALTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Дневной диапазон
3.68 3.77
Годовой диапазон
2.33 5.01
- Предыдущее закрытие
- 3.70
- Open
- 3.68
- Bid
- 3.72
- Ask
- 4.02
- Low
- 3.68
- High
- 3.77
- Объем
- 337
- Дневное изменение
- 0.54%
- Месячное изменение
- -12.47%
- 6-месячное изменение
- 24.00%
- Годовое изменение
- 0.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.