货币 / ALTI
ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.66 USD 0.06 (1.61%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ALTI汇率已更改-1.61%。当日，交易品种以低点3.64和高点3.76进行交易。
关注AlTi Global Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALTI新闻
- Is the Options Market Predicting a Spike in AlTi Global Stock?
- Earnings call transcript: Alti Global’s Q2 2025 shows steady growth
- AlTi Global Q2 2025 slides: revenue up 7%, AUM surges 35% amid strategic expansion
- Alti global officer Keenan sells $15k in shares
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- New Family Office Research Reveals that Cross-Border Wealth is on the Rise and Defining Purpose Unlocks Next Gen Engagement
- AlTi Global, Inc. to Participate in Morgan Stanley US Financials Conference
- AlTi Global renews executive employment agreement
- AlTi Global amends proxy statement for annual meeting
- AlTi Global, Inc. (ALTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
日范围
3.64 3.76
年范围
2.33 5.01
- 前一天收盘价
- 3.72
- 开盘价
- 3.71
- 卖价
- 3.66
- 买价
- 3.96
- 最低价
- 3.64
- 最高价
- 3.76
- 交易量
- 204
- 日变化
- -1.61%
- 月变化
- -13.88%
- 6个月变化
- 22.00%
- 年变化
- -1.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值