Divisas / ALTI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.68 USD 0.04 (1.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALTI de hoy ha cambiado un -1.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.64, mientras que el máximo ha alcanzado 3.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AlTi Global Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALTI News
- Is the Options Market Predicting a Spike in AlTi Global Stock?
- Earnings call transcript: Alti Global’s Q2 2025 shows steady growth
- AlTi Global Q2 2025 slides: revenue up 7%, AUM surges 35% amid strategic expansion
- Alti global officer Keenan sells $15k in shares
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- New Family Office Research Reveals that Cross-Border Wealth is on the Rise and Defining Purpose Unlocks Next Gen Engagement
- AlTi Global, Inc. to Participate in Morgan Stanley US Financials Conference
- AlTi Global renews executive employment agreement
- AlTi Global amends proxy statement for annual meeting
- AlTi Global, Inc. (ALTI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Why Five9 Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akamai Techs (NASDAQ:AKAM), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
Rango diario
3.64 3.76
Rango anual
2.33 5.01
- Cierres anteriores
- 3.72
- Open
- 3.71
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.64
- High
- 3.76
- Volumen
- 281
- Cambio diario
- -1.08%
- Cambio mensual
- -13.41%
- Cambio a 6 meses
- 22.67%
- Cambio anual
- -1.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B