ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.91 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALTI hat sich für heute um -0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.85 bis zu einem Hoch von 3.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die AlTi Global Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.85 3.95
Jahresspanne
2.33 5.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.92
- Eröffnung
- 3.91
- Bid
- 3.91
- Ask
- 4.21
- Tief
- 3.85
- Hoch
- 3.95
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- -0.26%
- Monatsänderung
- -8.00%
- 6-Monatsänderung
- 30.33%
- Jahresänderung
- 5.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K