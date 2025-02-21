QuotazioniSezioni
Valute / ALTI
Tornare a Azioni

ALTI: AlTi Global Inc - Class A

3.88 USD 0.04 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALTI ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.82 e ad un massimo di 4.02.

Segui le dinamiche di AlTi Global Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ALTI News

Intervallo Giornaliero
3.82 4.02
Intervallo Annuale
2.33 5.01
Chiusura Precedente
3.92
Apertura
3.91
Bid
3.88
Ask
4.18
Minimo
3.82
Massimo
4.02
Volume
545
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-8.71%
Variazione Semestrale
29.33%
Variazione Annuale
4.30%
21 settembre, domenica