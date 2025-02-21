Valute / ALTI
ALTI: AlTi Global Inc - Class A
3.88 USD 0.04 (1.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALTI ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.82 e ad un massimo di 4.02.
Segui le dinamiche di AlTi Global Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALTI News
Intervallo Giornaliero
3.82 4.02
Intervallo Annuale
2.33 5.01
- Chiusura Precedente
- 3.92
- Apertura
- 3.91
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Minimo
- 3.82
- Massimo
- 4.02
- Volume
- 545
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- -8.71%
- Variazione Semestrale
- 29.33%
- Variazione Annuale
- 4.30%
21 settembre, domenica