ALDX: Aldeyra Therapeutics Inc
5.01 USD 0.11 (2.24%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALDXの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり4.94の安値と5.11の高値で取引されました。
Aldeyra Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALDX News
- FDA grants fast track designation for Aldeyra’s eye disease drug
- Aldeyra price target raised to $9 from $6 at Jones Trading on FDA acceptance
- EMA grants orphan designation for Aldeyra’s eye treatment
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- FDA accepts Aldeyra’s resubmitted NDA for dry eye disease drug
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Aldeyra Therapeutics (ALDX) Upgraded to Strong Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Are Medical Stocks Lagging Amgen (AMGN) This Year?
- Aldeyra Stock: Pivotal FDA Decision After Reproxalap’s Chamber Data (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra stock jumps after FDA agreement on cancer drug trial design
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma treatment
- Aldeyra receives FDA special protocol assessment for lymphoma drug
- Aldeyra resubmits NDA for dry eye disease drug after trial success
- Aldeyra Therapeutics to Participate in the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Aldeyra Therapeutics: Reproxalap's CRL Creating A Buying Opportunity (ALDX)
- After A CRL Setback, Aldeyra Therapeutics Is A Compelling Speculative Buy (NASDAQ:ALDX)
- Crude Oil Dips 7%; ISM Services PMI Falls In March - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX), Goodyear Tire & Rubber (NASDAQ:GT)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- FDA Rejects Aldeyra's Reproxalap For Dry Eye Disease Again, Citing Efficacy Concerns - Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Aldeyra Therapeutics stock tumbles after FDA setback
- Aldeyra Therapeutics Is Severely Undervalued Before PDUFA
1日のレンジ
4.94 5.11
1年のレンジ
1.18 7.07
- 以前の終値
- 4.90
- 始値
- 4.94
- 買値
- 5.01
- 買値
- 5.31
- 安値
- 4.94
- 高値
- 5.11
- 出来高
- 1.572 K
- 1日の変化
- 2.24%
- 1ヶ月の変化
- -13.92%
- 6ヶ月の変化
- -15.23%
- 1年の変化
- -5.65%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K